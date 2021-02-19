قبرص تعرب عن تفاؤل "حذر" بشأن مؤتمر مرتقب لمعالجة قضيتها

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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس اليوم الجمعة، إن بلاده "متفائلة بحذر" بشأن مؤتمر غير رسمي سيُعقد قريبا برعاية الأمم المتحدة لمعالجة قضيتها.



وأضاف كوشوس ،في لقاء حصري أجراه مع وكالة "سي إن إيه" القبرصية الرسمية، أن الجانب القبرصي اليوناني لن يقبل أي أسس أو قواعد مختلفة لحل مشكلة قبرص، ولن يقبل بأي تحكيم أو جداول زمنية صارمة.



ومن المقرر أن يعقد فريق من الخبراء القانونيين الدوليين اجتماعا في يوم الإثنين، المقبل، للمساهمة في الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر المرتقب، الذي أعلن عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأكد أنه سيُعقد على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.



يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، وجرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.