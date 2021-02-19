قافلة الصحة الإنجابية بشبين القناطر تقدم الخدمة لـ1858 منتفعة بالمجان

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قافلة الصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمى" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحت رعاية حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة هناء الخولى مدير وحدة الإعلام بالوزارة، وإشراف وتوجيه الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية.

وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن قوافل الصحة الإنجابية تنطلق تحت شعار "حقك تنظمى"، لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالقرى والمناطق المحرومة بشبين القناطر على مدار ثلاثة أيام بقرى "الأحراز – كفر شبين – الشوبك".

وأوضحت، أنه تمت المتابعة من قبل فريق الإشراف بالمديرية والإدارة، وتم عمل سلسلة من الندوات لجذب حالات جديدة للوسائل طويلة المفعول من قبل مسئولين الإعلام، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المنتفعات بخدمات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال اليام الثلاث 1858 منتفعة، كما تم تقديم كافة الوسائل بالمجان.

جانب من القافلة