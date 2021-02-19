فيديو مترجم يبرز إنجازات مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية

كتب ـ هشام عبد الجليل

أطلق القائمون على مبادرة "حياة كريمة" فيديو مترجم باللغة الإنجليزية عن جهود المبادرة وما تم تنفيذها والجاري تنفيذه على أرض الواقع.

يبدأ الفيديو بالعودة إلى 2019 حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة وطنية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتغيير حياة الناس في كل المجالات، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجا، للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة.

ويلقى الفيديو المترجم للغة الإنجليزية الضوء على الفئات المستهدفة من المبادرة، بأن تستهدف المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان في مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروع، تستهدف تطوير مل مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، و اهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها.

وتضمن الفيديو المترجم للغة الإنجليزية، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى موجه حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى حينها، وقال لها، قائلا:" تقولى يا دكتورة أنت مصمم تفرش المساكن دى، أقولها انا هعمل شقة زى دى وبعدين هدخل المواطن وأسرته معاه حاجات بسيطة يدخل بيها البيت إزاي"؟

ويلقى الفيديو المترجم الضوء على جهود المبادرة، بأنها تجهز العرائس، وتوفر فرص عمل وتدريب الشباب على مشروعات صغيرة، وتقدم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات في الشتاء، وتنشر قوافل طبية وتهتم بتنمية الطفولة وتطوير المدارس والملاعب.

وتضمن الفيديو كلمة لأحد الأهالى المستفيدين من المبادرة قائلا:" كدة هيبقى فيه أمل احنا نقدر نودى أولادنا المدارس ونقدر نصرف عليهم و نقدر نمشي، وأصبح فيها عمار احفاظ عليها ولو بعمري".

ويوجد في الفيديو كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن المبادرة، قائلا:" حياة كريمة تعظيم ما دلينا تكريس الجهود تكثيفها".

وفى 28 ديسمبر 2020 نشر الرئيس على صفحته الرسمية " استكمالا لما بدأناه من مبادراتنا الطموحة "حياة كريمة" والتي تستهدف تحقيق التنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلي ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية، سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.

وقرر البدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتضم 1379 قرية وتجمع ريفى قابل للزيادة ضمن الخطة الموضوعة، المرحلة الثانية تستهدف 20 محافظة باستثمارات 150 مليار جنيه، 18 مليون إنسان يستفيدون من خدمات المرحلة الثانية،

ويختتم الفيديو بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا:" مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا ان نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الأكثر فقرا على الإطلاق في بلدنا مصر ونغيرها تماما يعنى 277 قرية، لا إحنا بنتكلم يعنى ميبقاش فيه بيت نسيبه، ولا طريق نسبه ولا صرف صحي وتوصيل مياه الشرب والكهرباء".