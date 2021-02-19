فوز فريق النجيلة بدورى مراكز الشباب.. ومحافظ مطروح يكافأهم بـ30 ألف جنيه

مطروح - حسن مشالى

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على حضور نهائي دورى مراكز الشباب لكرة القدم بمطروح فى نسخته الثامنة عام 2020/2021، والتى أقيمت بين فريقى مركز شباب الأبيض ومركز شباب النحيلة على ملعب مركز شباب مطروح، وذلك بحضور وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة وسليمان فضل عضو مجلس النواب الاسبق وجمهور الفريقين.

وانتهت المباراة بفوز فريق النجيلة 6/5 بعد انتهاء شوطى المباراة بالتعادل 1/1 مع الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية، وإحراز 5 ضربات لصالح فريق النجيلة مقابل 4 ضربات لفريق مركز شباب الأبيض.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم الكأس للفريق الفائز كما صدق على صرف مكافأة مبلغ 30 ألف جنيه لفريق النجيلة لفوزه بالمركز الأول و20 ألف جنيه لفرق مركز شباب الابيض بالمركز الثانى.

كما قام محافظ مطروح بتكريم طلائع الفرق الكشفية والإرشادية الفائزين فى مسابقة التميز الكشفى 2021، وكذلك تكريم المشرفين على تنفيذ دورى مراكز الشباب بمطروح.

كما قام محافظ مطروح بتكريم اعضاء برلمان الشباب الفائزين بمنصب اعضاء مجلس النواب لبرلمان الشباب قائمة وفردى وكذلك مدير ادارة البرلمان و التعليم المدنى ومنحهم شهادات تقدير.