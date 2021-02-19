اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 08:51 ص
خالد صلاح
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فنزويلا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:10 ص
فنزويلا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي اجراءات مكافحة فيروس كورونا

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الخميس بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مادورو فى كلمة أمام حشد من أنصاره: "هذا الخميس، 18 فبراير يوم تاريخي، لأن اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين فى البلاد بسبوتنيك V، اللقاح الأكثر أمنا فى العالم".

وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" يوم 13 فبراير فى إطار عقد أبرم بين الطرفين فى ديسمبر 2020.

وفنزويلا من الدول التى شاركت فى المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" حيث شملت التجارب 2000 شخص، وقال مادورو سابقا إنها أظهرت أن مدى فعالية المصل بلغت حوالى 100%.

 


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