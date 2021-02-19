فصل التيار الكهربائى عن 43 منطقة بدمياط لأعمال الصيانة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بمحافظة دمياط، عن خطة فصل التيار الكهربائى بالمحافظة خلال الأسبوع المقبل، اعتبارا من غدا السبت وحتى يوم الخميس.

وأوضح بيان للشركة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتحسين الأداء للشبكات خلال الفترة المحددة.

يذكر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة في قرى ومراكز ومدن محافظة دمياط خلال فترة 7 أيام، يأتى ذلك ضمن خطة شركة كهرباء شمال الدلتا لإجراء أعمال صيانة لشبكات الكهرباء لرفع كفاءتها.