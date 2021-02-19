فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة بنقادة فى قنا.. غدًا

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز نقادة جنوب قنا، اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة الدورية لشركة الكهرباء، غدًا السبت.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة وهي: "عمارات الشيخ حسين - بنزينة الوطنية - حاجر دنفيق - ترعة شهد - نادى نقادة الرياضى - كوبرى دنفيق - قرقطان - اسمنت - بشلاو - عزبة طايع - نجع القليلة - دنفيق الجديدة - الحرزات - العربات - نجع ابو عديل - عزبة عبد المولى - صوص - ترعة صوص - السدر - القرية - الصليبة " من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

وأهابت الوحدة المحلية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وحتى عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة بتلك المناطق.