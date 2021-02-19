فرقتا إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن ضحايا لنش بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وجه الفريق أسامه ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، بخروج القاطرة "مصاحب 4" وفرقتين إنقاذ، للبحث عن ضحايا لنش بورسعيد الغارق منذ 4 أيام، بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، بالشكر للفريق أسامه ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، لاستجابته فى خروج أحد قاطرات الهيئة وفرقتين إنقاذ، للبحث عن جثامين ضحايا "لنش بورسعيد".

وأعلنت الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، عن خروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين، داعين المولى عز وجل أن يردهم لذويهم، وسيتم موافاة الأهالي بكل تطور يحدث في ذلك.

وتعتذر الهيئة البرلمانية، عن تقدمها بالعزاء لأسر الضحايا الآن، وذلك لحين استخراج جثث الضحايا الأربع، حتى تستريح قلوب ذويهم وشعب بورسعيد بأكمله.