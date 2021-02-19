طقس سيئ وانخفاض فى درجات الحرارة بالإسماعيلية.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة الإسماعيلية، التى تتعرض لطقس سيئ، وانخفاض فى دراجات الحرارة، والسماء مليئة بالغيوم، وتصل درجة الحرارة الصغرة فى عروس القنال إلى 9 درجات، بينما العظمى 18 درجة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن الملاحة فى القناة لم تتأثر بانخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار، مؤكدًا أن الملاحة منتظمة فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الجمعة ارتفاع طفيف بالدرجات، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 18، الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17، والإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 18، والسويس الصغرى 10 والعظمى 18، ودمياط الصغرى 10 والعظمى 17، والزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18، والعريش الصغرى 08 والعظمى 17.