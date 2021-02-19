طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين والإمارات والعظمى بالكويت 20 °ﻡ

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فمن المتوقع أن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في السعودية، وفى الامارات احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وفى البحرين تساقط أمطار متفرقة، وفى الكويت العظمى 20 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(نجران، جازان، عسير ،الباحة ، الرياض ،الشرقية). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شرقاً والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصةً غرباً وحركة الرياح: شمالية غربية 15 - 25 كم س، تصل إلى 40 كم س.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الموج فى الخليج العربى سيكون مضطربا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثانى عند 06:03 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والثانى عند الساعة 23:00 .

ولفت إلى أن الموج فى بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند 15:40 والثانى عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثانى عند الساعة 19:45 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 28 16 55 10 دبــى 27 17 60 15 الشارقة 27 17 65 15 عجمان 28 18 75 20 أم القيوين 28 16 70 25 رأس الخيمة 26 16 70 25 الفجيرة 29 18 85 50 العين 30 18 40 10 ليوا 27 16 40 10 الرويس 23 18 70 15 السلع 24 18 75 20 دلما 25 16 80 30 طنب الكبرى 25 18 70 35 طنب الصغرى 25 18 70 35 أبو موسى 25 18 70 35 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً ثم يتحول إلى بارد نسبياً وغائم جزئياً مع تصاعد الأتربة فى وقت لاحق من النهار.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية ، الرطوبة النسبية: العظمى 90%.. والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 20 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة .