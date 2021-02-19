ضبط 7مكبرات صوت مع الباعة الجائلين فى السرو بدمياط إستجابة لمطلب الأهالى

دمياط معتز الشربينى

شن اللواء خالد محمود رئيس مدينة السرو، حملة موسعة صباح اليوم الجمعة للقضاء على ظاهرة انتشار مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين الذين يتجولون بشوارع المدينة ويسببون إزعاج للأهالى.

وتمكن رئيس المدينة بمعاونة موظفى الوحدة المحلية من ضبط 7 مكبرات صوتية مع عدد من الباعة الجائلين، وتم التحفظ عليها داخل سيارتة والتنبيه على أصحابها بعدم التكرار مرة أخرى.