اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7مكبرات صوت مع الباعة الجائلين فى السرو بدمياط إستجابة لمطلب الأهالى

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:52 م
ضبط 7مكبرات صوت مع الباعة الجائلين فى السرو بدمياط إستجابة لمطلب الأهالى ضبط مكبرات صوت مع الباعة الجائلين
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن اللواء خالد محمود رئيس مدينة السرو، حملة موسعة صباح اليوم الجمعة للقضاء على ظاهرة انتشار مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين الذين يتجولون بشوارع المدينة ويسببون إزعاج للأهالى.

وتمكن رئيس المدينة بمعاونة موظفى الوحدة المحلية من ضبط 7 مكبرات صوتية مع عدد من الباعة الجائلين، وتم التحفظ عليها داخل سيارتة والتنبيه على أصحابها بعدم التكرار مرة أخرى. 

وكان رئيس مدينة السرو قد تلقى عدة بلاغات من الأهالى تفيد قيام الباعة الجائلين باستخدام مكبرات صوتية عالية الصوت فى اوقات مبكرة منا يسبب ازعاج للأهالى وطالب بسرعة التصدى لهذه الظاهرة. 
 
 
ضبط مكبرات صوت مع الباعة الجائلين (1)
ضبط مكبرات صوت مع الباعة الجائلين (1)

ضبط مكبرات صوت مع الباعة الجائلين (2)
ضبط مكبرات صوت مع الباعة الجائلين (2)
 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السرو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة