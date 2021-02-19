ضبط 4 أطنان أعلاف و2050 كمامة مجهولة المصدر بحملة تموينية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك فـى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية، من بينها ضبط "أحمد ع س ع" 41 سنة صاحب محل أعلاف، ويقيم بدائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط " 4 " أطنان أعلاف، وضبط "عبد الناصر س س" 54 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط " 2050 " كمامة و " 129 " عبوة كحول مجهولة المصدر.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين، و" 8 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و" 5 " قضايا عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.