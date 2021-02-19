اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل لحيازة استروكس بالشرابية والنيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:16 م
ضبط عاطل لحيازة استروكس بالشرابية والنيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى مخدر الاستروكس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعجلت نيابة الشرابية، تقرير المعمل الكميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 250 جراما من مخدر "الاستروكس" فى منطقة الساحل، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى التفاصيل، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الساحل، وبحوزته 250 جراما من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.


ترويج المخدرات

مخدر الاستروكس

قسم الشرابية

نيابة الشرابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة