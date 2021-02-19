ضبط عاطل لحيازة استروكس بالشرابية والنيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الشرابية، تقرير المعمل الكميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 250 جراما من مخدر "الاستروكس" فى منطقة الساحل، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى التفاصيل، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الساحل، وبحوزته 250 جراما من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.