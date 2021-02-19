ضبط استروكس وهيروين وتنفيذ 1255 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية واستهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتم ضبط عدد 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و4 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 30 قطعة سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "10" لفافات لمادة الشابو المخدر تزن 25 جراما ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم صبري م ص ع 19 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وضبط " 88 " تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام "23" تذكرة لمادة الشابو المخدر تزن 70 جرام ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو وهاتف محمول ومبلغ 170 جنيهاً حيازة المتهم حمادة ع ع ع 40 سنة سائق ومقيم مركز دار السلام والمطلوب التنفيذ عليه في " 2 " قضية تبديد وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار

كما تم ضبط كمية من مادة الاستروكس المخدر تزن 900 جرام ولفافة كبيرة الحجم لمادة الشابو المخدر تزن 180 جراما وهاتف محمول حيازة المتهم حمدي ع ع م" " 40سنة عاطل ومقيم - قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص " 6 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات وفى مجال ضبط حالات الإشتباه وتمكن ضباط مباحث الإشتباه من ضبط " 7 " أحكام وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1255 " حكما متنوعا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 407 مخالفات مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 379 مخالفة متنوعة.