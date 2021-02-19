اليوم السابع
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صور.. العثور على حوت زعنفي عملاق على شواطئ الأراضي المحتلة

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:05 م
صور.. العثور على حوت زعنفي عملاق على شواطئ الأراضي المحتلة حوت نافق
رويترز

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يحقق مسؤولون إسرائيليون في سبب نفوق حوت زعنفي جرفته المياه إلى شاطئ بجنوب الأرضي التى تحتلها إسرائيل.

وعُثر على الحوت البالغ طوله 17 مترا أمس الخميس على شاطئ بمحمية نيتسانيم الطبيعية جنوبي تل أبيب على البحر المتوسط.

وقال ديفيد هالفون المسؤول في سلطة الطبيعة والحدائق بإسرائيل "جسم الحوت متعفن تماما، لذلك يستحيل تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع... سيجري نقل عينات للبحث".

وفي ظل طقس ممطر سمح بسطوع الشمس على فترات متفاوتة ظهر اليوم الجمعة، توجه بعض الإسرائيليين إلى الشريط الساحلي بالمحمية لمشاهدة الحوت عن قرب والتقاط الصور.

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الحوت النافق
 
 

 

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حوت زعنفي
 
 

 

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صورة من أعلى للحوت
 
 

 

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 حوت زعنفي نافق
 
 

 

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الحوت على شواطئ الاحتلال
 
 

 

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الأطفال بجوار الحوت
 
 

 

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 حوت نافق  على الشاطئ
 
 

 

 


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