صور.. احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض

كتب محمود رضا الزاملى وكالات

اندلعت احتجاجات مؤيدة لمغنى راب إسبانى ألقى القبض عليه وتحولت إلى أعمال عنف، ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى مدن رئيسية فى البلاد، بحسب صور بثتها وكالة رويترز.

واندلعت الاحتجاجات بعد يوم واحد من سجن المغنى الكتالوني، بابلو هاسل، بسبب تغريدات أهان فيها الشرطة والنظام الملكى الإسباني.

وواجهت شرطة مكافحة الشغب آلاف المحتجين فى مدريد وبرشلونة، مستخدمة الهراوات والدروع، وقالت الشرطة إن العشرات اعتقلوا، بينهم 14 فى مدريد و 29 فى برشلونة.

فى العاصمة الإسبانية بدأت مظاهرة سلمية، حيث صفق المتظاهرون بأيديهم وهتفوا "لا مزيد من عنف الشرطة" و"الحرية لبابلو هاسل".



احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض



احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض



احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض



احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض



احتجاجات عنيفة فى إسبانيا بعد سجن مغنى معارض