اليوم السابع
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صور.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:05 م
صور.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان مسيرة مناهضة الاستيطان
أ ش أ

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أصيب شاب فلسطيني بعيار اسفنجي بالقدم، وعشرات الحالات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق للقرية منذ 18 عامًا. 


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، أن الاحتلال أطلق صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاسفنجي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بعيار اسفنجي في القدم، والعشرات بحالات اختناق، لافتة إلى أن المسيرة خرجت بمشاركة أهالي القرية، رغم غزارة الأمطار وشدة البرد وسوء الأحوال الجوية، للتأكيد على تحقيق كامل أهدافها.


وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرة سلمية احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية بأراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. كما تشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء.

 

الهروب من الغاز
الهروب من الغاز

 

شاب يطلق الحجارة
شاب يطلق الحجارة

 

شاب يواجه قوات الاجتلال بالحجارة
شاب يواجه قوات الاجتلال بالحجارة

 

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 


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