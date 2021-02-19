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"صحة شمال سيناء" تسجل "صفر" وفيات بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:44 م
"صحة شمال سيناء" تسجل "صفر" وفيات بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية وزارة الصحة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها اليوم ، حجز 6 أشخاص  بقسم العزل بمستشفى العريش العام ، فيما تم حجز ما يقرب من 76 حالة بالعزل المنزلى، تعافى منها 12 حالة، فيما لم تسجل اى حالات وفاه بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف بيان الصحة، أن هناك التزام كامل في عملية العلاج والتباعد بمستشفى العريش العام، وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحتجزة بالعزل المنزلي، التي يتم متابعتها عن طريق التواصل مع الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، وهذا ما تم خلال بداية الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى الشيخ زويد المركزي، أنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا، محتجزة لدى قسم العزل والعناية بالمستشفى، وأنه يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى مستشفى العريش العام بعد إعطاء جميع الأدوية الاحتياطية الخاصة بالمرضى أو المصابين والمشتبهين.

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البيان
 

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