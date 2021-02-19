شاهد فرحة عارمة على أهالى العقار المائل بعد استجابة الرئيس لنقلهم لبشائر الخير

عمت حالة من الفرحة بين أهالى العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب الإسكندرية، بعد استجابة الرئيس السيسى لهم وموافقته على نقلهم إلى مساكن بشائر الخير.

وكان التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بأهالى العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حى غرب ليحمل لهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير لـ8 الأسر المتضررة .