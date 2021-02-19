كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 19-2-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، ومسجلا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار تعهدا جديدا بمبلغ ملياري جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات السياحية ،ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليار ات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.60 جنيه للشراء .

15.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.