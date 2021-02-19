اليوم السابع
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سحب أنثى الحوت لدفنها بكفر الشيخ والاستفادة من هيكلها فى معهد البحوث المائية.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:25 م
سحب أنثى الحوت لدفنها بكفر الشيخ والاستفادة من هيكلها فى معهد البحوث المائية.. صور
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال سحب أنثى الحوت التى تم العثور عليها بالقرب من مزرعة غليون السمكية، وانتقال لجنة من معهد علوم البحار بالإسكندرية، والمحمية الطبيعية الإسكندرية وكفر الشيخ لتم إيداعها داخل مزرعة غليون ،ليتم تحنيطه ودفنه والحصول على هيكلها عقب تحللها بمعرفة الأحياء المائية، لوضعه فى معهد البحوث المائية.
 
اثناء-جر-الحوت
اثناء جر الحوت
وكان جمال رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب نصر عبد الهادى، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، اخطاراً يفيد  بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط فى منطقة بين البرلس ومطوبس، وتم سحب أنثى الحوت من قبل المتخصصين فى معهد علوم البحار فى الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ، وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 متراً و60 سم ووزنها 12 طنا، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ليتم دفنها، بالطرق الصحية، ووضع طبقة من الجير الحى أسفلها، ووضعها ثم وضع طبقة أخرى من الجير الحى، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، واتباع الطرق الصحية فى عملية الدفن، ليتم استخراجها بعد تحلل بشكل كامل،لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.
 
اثناء-عملية-سحب-الحوت
اثناء عملية سحب الحوت
يذكر أن سواحل البحر المتوسط شهدت العثور على حوتين الأول كان عام 2008، حينما تلقت نقطة حرس الحدود ببر بحرى، التابعة لمركز البرلس، فى عام 2008، بلاغًا من عدد من الصيادين، وأهالى منطقة المقصبة، الواقعة بين مركزى البرلس ومطوبس، على بعد ‏50‏ كيلو مترًا من مدينة بلطيم، على الطريق الدولى الساحلى، بمياه البحر الأبيض المتوسط، بعثورهم على حوت نافق من النوع الأبيض النادر الضخم، وتوجه فريق بحثى من جامعة كفر الشيخ، وتبين أن الحوت يصل طوله لـ 18‏ مترًا، ووزنه 24 طنًا تقريبًا، وارتفاعه مترين.
 
خلال-معاينة-انثى-الحوت
خلال معاينة انثى الحوت
 
وتبين من المعاينة المبدئية للحوت الأبيض وقتها، عن وجود جرح نافذ ببطن الحوت بطول متر تقريبًا، مما أدى إلى نفوق هذا الحوت، وتم استخدام‏ ثلاثة‏ لوادر كبيرة لسحب الحوت العملاق من المياه على الشاطئ‏،كما تبين أنه ينتمى إلى نوع الهمباك، أو الحوت الأحدب، الذى تعتبر من أضخم الكائنات البحرية، ويسمى ببهلوان المحيط، نظرًا لحركته وقفزاته فى الماء‏، وعمره 6 شهورًا.‏
 
معاينة-انثى-الحوت
معاينة انثى الحوت

وعقب الانتهاء من المعاينة، تم حفر موقع بعمق ‏5‏ أمتار وطول ‏17‏ مترًا لدفن هذا الحوت النافق فى منطقة بعيدة عن شاطئ البحر، وردم الحفرة بكميات من الجير الحى، ثم بعد ذلك بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى، ليتم استخراجه عام 2014 وإيداعه بمعهد البحوث المائية ببلطيم‏.
 
العثور الثانى كان اليوم انثى الحوت الأحدب طولها 12 متراً و60 سم ،ووزنها 12 طناً ومن المتوقع استخراجها بعد الدفن الصحي  بعد حوالى 4 سنوات ليتم وضع الهيكل فى أحد معاهد البحوث المائية على فرار حوت 2008.
 
 

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