اليوم السابع
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سائق نقل: السيارة كانت ترجع إلى الخلف ولم أقصد قتل طفل بولاق الدكرور

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
سائق نقل: السيارة كانت ترجع إلى الخلف ولم أقصد قتل طفل بولاق الدكرور سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكد سائق سيارة نقل، تسبب في مصرع طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات في بولاق الدكرور، عقب القبض عليه، أنه لم يقصد الاصطدام بالطفل، وأن الحادث قضاء وقدر.

وذكر شهود عيان أن السائق كان يقود سيارته النقل المحملة بالأسمنت، وخلال العودة بالسيارة للخلف، صدم الطفل مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفوجىء السائق بدهسه الطفل، ولم يحاول الهرب، وانتظر حتى وصول رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل في حادث تصادم ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل، تم التحفظ على قائدها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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