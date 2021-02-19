اليوم السابع
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زراعة المنوفية تعلن استخدام "طعم الراكومين" لحماية محصول القمح

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:42 ص
زراعة المنوفية تعلن استخدام "طعم الراكومين" لحماية محصول القمح قمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن حملة صيانة محصول القمح للموسم الحالي 2021 والتي بدأت عملها في الرابع والعشرون من يناير 2021 وانتهت من عملها اليوم السابع عشر من فبراير 2021 من القيام بإنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام طعم الراكومين، وذلك من خلال إدارة مكافحة القوارض بالمديرية.

يتم تنفيذ الحملة بجميع أنحاء المحافظة فى آن واحد، ويتم العلاج على جسور الترع والمصارف والسكك الحديدية والمقابر المحيطة بزراعات القمح، وكذلك أماكن البوص والهيش والمخلفات الزراعية وغير الزراعية المجاورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على محصول القمح لماله من أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه قد تم استخدام كمية ( 5600 كجم ) من طعم (الراكومين) المسيل للدم حسب الإرشادات الواردة للمديرية من الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة ومنذ بداية الحملة وحتى انتهائها تم علاج مساحة (107086) فدان بزيادة عن المساحة المستهدفة بنسبة 1% وذلك حتى تاريخه.


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