وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن التخلي عن الدعوة لفرض العقوبات على إيران أمر جيد، لكن ما هو الأهم هو استئناف عمل خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني"، وأضاف "تعرفون أننا الجانب الذي كان يؤكد أكثر من مرة تمسكه بخطة العمل الشاملة المشتركة ، وكنا نعبر دائمًا عن أسفنا من انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة، لذلك فلا نزال نؤيد هذه الوثيقة وندعو الجميع لعمل كل شيء ممكن لتنفيذها الفعال".



وتقضي خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها السداسية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين) وإيران عام 2015 برفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي لضمان عدم حصول طهران على الأسلحة النووية، واستمر سريان مفعول الخطة أقل من 3 سنوات، عندما أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018 انسحابها الأحادي الجانب من هذا الاتفاق واستعادة فرض العقوبات الشديدة ضد طهران.