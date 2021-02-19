وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائم بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن واشنطن سحبت طلب إدارة ترامب باستخدام آلية لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.