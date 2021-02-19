رئيس مدينة غارب يجتمع بلجان المسائلة المجتمعية "برنامج تكافل وكرامة"

وأكد رئيس مدينة رأس غارب علي أعضاء اللجان ضرورة العمل والتحرى الدقيق للتأكد من أحقية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين الحاليين، وإضافة فئات مستحقة جديدة حرمت من المعاش في فترات سابقة ، مؤكدا على أعضاء اللجان بضرورة إعمال دورهم وتحقيق العدالة حتى يصل الدعم والمعاش لمستحقيه الحقيقيين.

واشارإلى أن اللجان دورها اجتماعي تنموي ورقابي، ومهمتها الأولى التحقق من صحة البيانات، وهذه اللجان أحد مظاهر التحضر والتقدم بالدول المتقدمة، لافتا إلى أن مصر بدأت تفعيلها في الطريق الصحيح.

وناقش الاجتماع جميع الكشوف المقدمة من خلال لجان المسائلة المجتمعية لللاعتماد والتصديق وصرف معاش تكافل وكرامه للمستحقين.