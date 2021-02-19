اليوم السابع
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رئيس مدينة غارب يجتمع بلجان المسائلة المجتمعية "برنامج تكافل وكرامة"

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:36 م
رئيس مدينة غارب يجتمع بلجان المسائلة المجتمعية "برنامج تكافل وكرامة" لقاء رئيس غارب مع لجان تكافل وكرامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة رأس غارب، عن اجتماع اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، بأعضاء لجان المسائلة المجتمعية والمنوط لها التحرى وبحث وتنقيح الحالات الأولى بالرعاية الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة التابع للشئون الاجتماعية بالمدينة .

وأكد رئيس مدينة رأس غارب علي أعضاء اللجان ضرورة العمل والتحرى الدقيق للتأكد من أحقية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين الحاليين، وإضافة فئات مستحقة جديدة حرمت من المعاش في فترات سابقة ، مؤكدا على أعضاء اللجان بضرورة إعمال دورهم وتحقيق العدالة حتى يصل الدعم والمعاش لمستحقيه الحقيقيين.
 
واشارإلى أن اللجان دورها اجتماعي تنموي ورقابي، ومهمتها الأولى التحقق من صحة البيانات، وهذه اللجان أحد مظاهر التحضر والتقدم بالدول المتقدمة، لافتا إلى أن مصر بدأت تفعيلها في الطريق الصحيح.
 
وناقش الاجتماع جميع الكشوف المقدمة من خلال لجان المسائلة المجتمعية لللاعتماد والتصديق وصرف معاش تكافل وكرامه للمستحقين.
 

 


راس غارب

تكافل وكرامة

المسائلة القانونية

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