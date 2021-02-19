رئيس مدينة الزينية بالأقصر يكرم الطالب عبد الله حافظ القرآن بالقراءات الـ10

وكذلك تم تكريم فريق مركز شباب المدامود بحرى الحاصل على المركز الأول والمتأهل للدورى الممتاز للمينى فوت بول وذلك بحضور كل من عمر حرزالله مدير إدارة الشباب والرياضة بالمركز، وأحمد أبو عيش نائب رئيس المركز وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب المدامود ومدير إدارة الأوقاف بالمركز ومدير إدارة الشئون الاجتماعية بالمركز وشيخ المعهد الشيخ محمد حباشى.

وكان قد التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع أصغر طفل بمحافظة الأقصر "عبد الله محمد" 13 سنة والذى يحفظ كتاب الله منذ 5 سنوات، وأتم حفظه بالقراءات العشرة الصغرى، ويدرس متون الفقه وعلم الحديث، وذلك فى موهبة مميزة لأطفال الصعيد واستمراراً لسلسلة حفظة القرآن الكريم فى قرى ونجوع محافظة الأقصر.