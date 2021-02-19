رئيس تحقيقات "اقتحام الكونجرس" يتهم شرطة الكابيتول بالتواطؤ فى الشغب

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكى راسل أونوريه إن شرطة الكابيتول ومراقبين مجلس النواب ومجلس الشيوخ كانوا "متواطئين" فى أعمال الشغب بالكابيتول الشهر الماضي.
وانتقد أونوريه شرطة الكابيتول ومراقبين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مدعيا "التواطؤ"، وقال على قناة MSNBC: لقد فوجئت بأن البنتاجون لم يكن لديه تلك القوات فى حالة تأهب.. ومكتب التحقيقات الفدرالي كان لديه فشل كبير في استخباراتهم".
وأضاف: "أعتقد أنه بمجرد أن يتم الكشف عن كل هذا، كانت أعمال متواطئة من قبل شرطة الكابيتول".
وأشار أونوريه أيضًا إلى أن شرطة الكابيتول والمسؤولين الآخرين ربما امتثلوا لأنه ربما اعتقد أن 45 - في إشارة إلى الرئيس السابق ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة - كان قادمًا إلى مبنى الكابيتول وافسح المجال أمام المحتجين.
جاءت التعليقات التي عادت إلى الظهور - والتي تم تسليط الضوء عليها في الوقت الذي ينتقد فيه بعض المشرعين الجمهوريين أونوريه، المعروف بدوره في الاستجابة لإعصار كاترينا ، واصفاً إياه بـ "الحزبي المتطرف".
غرد السناتور الجمهورى رون جونسون هذا الأسبوع أن أونوريه "يجب أن يكون آخر شخص يترأس تحقيقًا في ما حدث في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فى رسالة إلى بيلوسى، اعترض نواب الحزب الجمهوري تعيين أونوريه ، قائلين إن بيلوسي اختارته "دون استشارة الأقلية"، لكنهم أضافوا أنهم "يأملون أن تسفر مراجعته عن توصيات مفيدة لا تتأثر بدوافع سياسية" وأن الجمهوريين "يظلون متشككين في أن تكون أي من توصياته النهائية مستقلة وبدون تأثير منك".
على الجانب الأخر أشادت بيلوسي بنفسها بأونوريه عندما أعلنت الشهر الماضي أنه سيترأس تحقيقًا في الوضع الأمني في مبنى الكابيتول، قائلة: "إن الجنرال قائد محترم لديه خبرة في التعامل مع الأزمات"
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