رئيس تحقيقات "اقتحام الكونجرس" يتهم شرطة الكابيتول بالتواطؤ فى الشغب

كتبت: نهال أبو السعود

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكى راسل أونوريه إن شرطة الكابيتول ومراقبين مجلس ‏النواب ومجلس الشيوخ كانوا "متواطئين" فى أعمال الشغب بالكابيتول الشهر الماضي.‏

وانتقد أونوريه شرطة الكابيتول ومراقبين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مدعيا "التواطؤ"، وقال على ‏قناة ‏MSNBC‏: لقد فوجئت بأن البنتاجون لم يكن لديه تلك القوات فى حالة تأهب.. ومكتب ‏التحقيقات الفدرالي كان لديه فشل كبير في استخباراتهم".‏

وأضاف: "أعتقد أنه بمجرد أن يتم الكشف عن كل هذا، كانت أعمال متواطئة من قبل شرطة ‏الكابيتول".‏

وأشار أونوريه أيضًا إلى أن شرطة الكابيتول والمسؤولين الآخرين ربما امتثلوا لأنه ربما اعتقد أن 45 - ‏في إشارة إلى الرئيس السابق ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة - كان قادمًا إلى ‏مبنى الكابيتول وافسح المجال أمام المحتجين.‏

جاءت التعليقات التي عادت إلى الظهور - والتي تم تسليط الضوء عليها في الوقت الذي ينتقد فيه ‏بعض المشرعين الجمهوريين أونوريه، المعروف بدوره في الاستجابة لإعصار كاترينا ، واصفاً إياه بـ ‏‏"الحزبي المتطرف".‏

‏غرد السناتور الجمهورى رون جونسون هذا الأسبوع أن أونوريه "يجب أن يكون آخر شخص يترأس ‏تحقيقًا في ما حدث في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير".‏

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فى رسالة إلى بيلوسى، اعترض نواب الحزب الجمهوري تعيين ‏أونوريه ، قائلين إن بيلوسي اختارته "دون استشارة الأقلية"، لكنهم أضافوا أنهم "يأملون أن تسفر ‏مراجعته عن توصيات مفيدة لا تتأثر بدوافع سياسية" وأن الجمهوريين "يظلون متشككين في أن ‏تكون أي من توصياته النهائية مستقلة وبدون تأثير منك".‏

على الجانب الأخر أشادت بيلوسي بنفسها بأونوريه عندما أعلنت الشهر الماضي أنه سيترأس تحقيقًا ‏في الوضع الأمني في مبنى الكابيتول، قائلة: "إن الجنرال قائد محترم لديه خبرة في التعامل مع الأزمات"