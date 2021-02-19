رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: حياة كريمة ساهمت فى تنشيط شركات قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

‏كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة فى منتهى الأهمية، خاصة أن هذه المبادرة التى تنتشر حاليا فى ربوع مصر ساهمت بشكل كبير فى تنشيط العديد من شركات قطاع الأعمال العام، حيث كان بعضها يعانى من عدم وجود حجم عمل مناسب لتوفير الرواتب للعاملين.

وطالب المهندس خالد الفقى من الشركات القابضة خاصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة المشاركة فى كافة المشروعات التى يمكن للشركات التابعة المشاركة فيها، وتوفير المواد الخام ‏للمشاركة فى هذه المبادرة مثل المواسير والأبراج وأعمدة الكهرباء والحديد والصلب والألومنيوم وغيرها من الاحتياجات الضرورية لهذه المبادرة الكبيرة.

وأكد خالد الفقى أن هناك ميزة أخرى لهذه المبادرة أنها توفر الخدمة ملايين المواطنين المحرومين، منها فى أكثر من 1500 قرية مصرية، وهو ما يعنى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذه المناطق التى ظلت محرومة لسنوات طويلة، لافتا إلى أنها فرصة حقيقة لانتشال شركات مثل ميتالكو والمواسير والمطروقات من مشاكلها المالية ومساعدة شركات مثل النحاس والدلتا للصلب والحديد والصلب فى توفير المادة الخام والاستفادة من حجم العمل الكبير فيها حتى لا يتكرر مع أى شركة مثل الذى حدث مع شركة الحديد والصلب وتصفيتها .

يشار إلى أن الوقائع المصرية نشرت قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة تابعة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة التنفيذية برأس مال 195.3 مليون جنيه، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة مساهمة‏82.4%، كما نشرت النظام الأساسى للشركة، وتعمل الشركة فى العديد من الأغراض منها استخراج، واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا بالإضافة إلى العمل فى تركيز خام الحديد والخامات الأخرى.