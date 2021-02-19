رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدى بالمقطم.. صور

كتب على عبد الرحمن

افتتح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدى، بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم في محافظة القاهرة، كما ألقى خطبة الجمعة، في المسجد بعنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، مؤكدة أهميته لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهى قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية، لافتة إلى أنها ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجارى.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وتفتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات، ضمن خطة الدولة لتعمير بيوت الله، بافتتاح عدد من المساجد وتطوير وتأهيل المساجد القديمة بكافة المحافظات.