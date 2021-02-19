"رؤى".. أول مولودة بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية ضمن التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت أم خضعت لأول عملية ولادة قيصرية بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، اسم "رؤى" على مولودتها.

وأجرى أخصائي النساء والتوليد بالمجمع، أول جراحة قيصرية بالمستشفى بعد افتتاحه بساعات بمعاونة الفريق الطبي بالقسم، لسيدة تدعى «بسمة» والتي أعربت عن سعادتها بحسن استقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لها وفريق العمل بالمجمع الطبي فور وصولها لإجراء ولادة قيصرية.

ووجهت السيدة، الشكر للفريق الطبي، مشيدة بالتطور في تقديم الخدمة الطبية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها وللمولودة.

يذكر أنه انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بشكل تجريبى فى محافظة الإسماعيلية، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح بدء التشغيل التجريبى فى محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، الثلاثاء الماضى، من داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتصبح الإسماعيلية ثانٍ محافظة تنطلق بها المنظومة الجديدة بعد محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.