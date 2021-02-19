ذا هيل: مثول رؤساء فيسبوك وتويتر وجوجل أمام النواب الأمريكى فى مارس

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة "ذى هيل" أن رؤساء شركات "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، و"تويتر"، جاك دورسى، و"جوجل"، سوندار بيتشاى، سيمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة حول التضليل في الإنترنت، ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، أن رجال الأعمال الـ3 سيشاركون في جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 25 مارس.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتطرق إلى جهود إدارات الشركات المذكورة الرامية إلى مكافحة نشر المعلومات المضللة حول فيروس كورونا والتسجيلات المتعلقة بالعنف خلال الاضطرابات في الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير حينما تم اقتحام مقر الكونجرس من قبل أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال مدير لجنة الطاقة والتجارة، فرانك بالون الابن، في بيان نشره الخميس مع بعض النواب الآخرين: "لفترة طويلة جدا لم تدرك شركات التكنولوجيا الكبرى الدور الذي لعبته في إشعال ونشر المعلومات الكاذبة أمام متابعيها. سياسة التحكم الذاتي في هذا القطاع فشلت".