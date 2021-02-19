دفن جثة شاب لقى مصرعه بعد تعاطيه جرعة مخدر زائدة بأطفيح

كتب أحمد الجعفرى - سليم على

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن شاب عثر على جثته بأطفيح، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتبين من خلال التحقيقات، تعاطى المتوفى جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في إنهاء حياته، وأن زوج شقيقته حاول إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه عقب تأكده من وفاته، تخلص من الجثة بمكان مهجور، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين من خلال التحريات، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، خلال تواجده بصحبة زوج شقيقته، ما أسفر عن وفاته، وحاول زوج شقيقته نقله إلى المستشفى، إلا أنه تخلص من الجثة بمكان العثور عليها، عقب تأكده من وفاته، وألقى رجال المباحث القبض على زوج شقيقة الشاب المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.