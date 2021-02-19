دراسة فرنسية: زيادة معدل الوفيات بين مرضى السكر الذين يعانون من كورونا

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية من زيادة فرص الإصابة بعدوى كورونا أكثر من الأشخاص الأصحاء، مما يؤثر على صحتك بشكل سلبى ويعرضهم للمضاعفات.

ووفقا لتقرير موقع " timesnownews"، فقبل وقت طويل من إصابة العالم بأزمة فيروس كورونا ، كان مرض السكري يرهب البشرية، وهو مرض مزمن شائع يصيب مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ظل مرض السكري، باعتباره أحد أكثر الأمراض شيوعًا، في دائرة الضوء بعد أن ضرب الوباء العالم، حيث تم نصح الأشخاص الذين يعانون من نفس المرض بتوخي مزيد من الحذر عند القيام بأنشطة قد تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى الفيروس.



مرضى السكر وكورونا

مرض السكري و فيروس كورونا



وفقًا لدراسة تم إجراؤها في جامعة نانت في فرنسا، يموت 1 من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كورونا من الذين يعانون من مرض السكري في غضون 28 يومًا من دخولهم المستشفى، حيث يمكن أن يتسبب فيروس كورونا الجديد في ارتفاع غير صحي في مستويات السكر في الدم لدى المرضى.

أيضا لوحظ ارتفاع مستويات السكر في الدم في المرضى الذين لا يعانون من مرض السكري، وقد يكون السبب الأبرز هو ضعف جهاز المناعة، ووفقا للبيانات توفي حوالي 2.4 مليون شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

5 طرق إدارة مستويات السكر في الدم



فيما يلي بعض الطرق الفعالة للتحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم:

1. ممارسة التمارين:



يمكن أن توفر ممارسة الرياضة بانتظام إدارة صحية لسكر الدم إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد التمرين على تعزيز امتصاص الجلوكوز بعد أن يستخدم الجسم الطاقة بسبب النشاط البدني القاسي.

2. تناول طعامًا جيدًا:



يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في التعامل مع مشكلات مرض السكري لديك إلى حد كبير، تجنب تناول كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات في نظامك الغذائي، وقم بتضمين الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية.

3. تناول كميات أقل من الكربوهيدرات:



يمكن أن يؤدي التناول المفرط للكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم.، ولتجنب حدوث ذلك ، خفف من تناول الكربوهيدرات عن طريق الحد من تناول الأطعمة مثل الموز والشوفان والبطاطس.

4. حافظ على رطوبتك:



شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم سيؤدي إلى مستويات متوازنة من الجلوكوز في الدم وتجنب المشي لمسافات طويلة عن طريق طرد الجلوكوز الزائد من الجسم، علاوة على ذلك ، سيساعد الماء في الحفاظ على درجة حرارة صحية للجسم.

5. تناول الألياف:



تناول المزيد من الألياف من خلال نظامك الغذائي سيساعد في الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم عن طريق إبطاء ارتفاعه، بعض الأطعمة التي يمكنك تحسينها في نظامك الغذائي تشمل الخيار والبروكلي والتفاح والتوت.