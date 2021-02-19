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دار الإفتاء: يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر طبى

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:56 م
دار الإفتاء: يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر طبى دار الإفتاء المصرية
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى جديدة إنه يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح فى الجنين، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر طبى، يحذر من وقوع خطر على حياة الأم ببقائه".

الإفتاء
الإفتاء

من ناحية أخرى، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أنه لا يوجد نص شرعى صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» .. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.

وأوضحت دار الإفتاء فى الفيديو أن الإسلام لم يفرض عددًا معينًا من الأطفال ننجبهم.. ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كافة المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها.. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».


الافتاء

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دار الافتاء

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نفخ الروح فى الجنين

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