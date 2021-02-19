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من أصل 1.5 مليار أوصت بهم اللجنة..

خطة النواب: المالية أتاحت 750 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:30 ص
خطة النواب: المالية أتاحت 750 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة
كتب عبد اللطيف صبح

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تتابع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من خلال سلسلة اجتماعات لها مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى تضمنها تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والتى  كان من ضمنها دعم الاعتمادات المُقررة للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية بمبلغ 1.5 مليار جنيه، لتغطية شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

 

وفى إطار متابعة اللجنة لتوصياتها بشأن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية 2020/2021، قال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إنه قد تبين للجنة خلال اجتماعاتها مع مسئولى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والمالية، انه قد تمت إتاحة مبلغ 750 مليون جنيه لصالح شراء الأدوية ومستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية.

 

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى وزارة المالية أكدوا التزامهم الكامل بتوصيات لجنة الخطة والموازنة، وأنه سيتم إتاحة باقى المبلغ الذى أوصت به اللجنة والبالغ 750 مليون جنيه لدعم شراء الأدوية ومستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية، خاصة فى ظل الدور الذى تقوم به تلك المستشفيات من تقديم للخدمة الصحية للمواطنين وتحسين الخدمة.


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المالية

البحث العلمى

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اليوم السابع بلس

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