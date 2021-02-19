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خسائر تتجاوز الـ9.7 مليار يورو للسياحة الإيطالية بسبب إغلاق منتجعات التزلج

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:09 م
خسائر تتجاوز الـ9.7 مليار يورو للسياحة الإيطالية بسبب إغلاق منتجعات التزلج ايطاليا
فاطمة شوقى

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قال معهد ديموسكوبيكا Demoskopika الإيطالي للأبحاث إن قرار تأجيل افتتاح منتجعات التزلج سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إيطاليا، مع تراجع أعداد السياح 12.4 مليون سائح، ما سيتسبب في خسائر بأكثر من 9.7 مليار يورو.

وأضاف معهد ديموسكوبيكا في تقرير له حول السياحة في القترة بين ديسمبر 2020 ومارس 2021 إن ما لا يقل عن 9000 عامل موسمي سيتأثرون في هذا القطاع، حسبما نقلت وكالة "أنسا" الإيطالية.

هناك 5 وجهات سياحية شتوية هي الأكثر تأثرا نتيجة اغلاق منتجعات التزلج، وهي ترينتينو ألتو أديجي، بييمونتي، وادي أوستا، لومبارديا وفينيتو، التي يمثل تراجع الإنفاق السياحي فيها 86.2% من إجمالي الإيرادات الإيطالية المفقودة، أي ما يعادل 8.3 مليار يورو.

سيؤثر المرسوم الذى يقضي بإغلاق منتجعات التزلج حتى 5 مارس المقبل بشكل كبير على السياحة الشتوية في هذا البلد الذي يتمتع بـ6170 كيلومترا من منحدرات التزلج.


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