حملة موسعة لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة برأس البر دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بقيادة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية وإشراف السادة نواب المدينة؛ وبالتنسيق مع قسم الاشغالات بالوحدة والمرافق حملة مكبرة على سوق 63 وسوق 89 وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة، حيث تم ضبط عدد من الثلاجات والكراسي والترابيزات والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام بالمخالفة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

كنا قامت الوحدة المحلية على مدار أربع اسابيع متتالية رفع مايزيد عن 50 الف طن قمامة متراكمة منذ سنوات بالمنطقة.

واستكمالاً لهذه الأعمال وبعد الدفع بالمعدات اللازمة يجرى فرد الرمال لتسوية قطع الأراضى بالامتداد العمرانى، وذلك لرفع المستوى الحضارى العام للمنطقة ، وفى ذات السياق شددت الدكتورة منال عوض "محافظ دمياط" على تكثيف المتابعات و رفع تجمعات القمامة أولا بأول لمنع تجمعها بالمنطقة مرة أخرى.