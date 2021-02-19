اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة موسعة لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة برأس البر دمياط.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:44 م
حملة موسعة لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة برأس البر دمياط.. صور رفع إشغالات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بقيادة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية وإشراف السادة نواب المدينة؛ وبالتنسيق مع قسم الاشغالات بالوحدة والمرافق حملة مكبرة على سوق 63 وسوق 89 وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة، حيث تم ضبط عدد من الثلاجات والكراسي والترابيزات والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام بالمخالفة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

كنا قامت الوحدة المحلية على مدار أربع اسابيع متتالية  رفع مايزيد عن 50 الف طن قمامة متراكمة منذ سنوات بالمنطقة.

واستكمالاً لهذه الأعمال وبعد الدفع بالمعدات اللازمة يجرى فرد الرمال لتسوية قطع الأراضى بالامتداد العمرانى، وذلك لرفع المستوى الحضارى العام للمنطقة ، وفى ذات السياق شددت الدكتورة منال عوض "محافظ دمياط" على تكثيف المتابعات و رفع تجمعات القمامة أولا بأول لمنع تجمعها بالمنطقة مرة أخرى.

 

FB_IMG_1613727034371
 

 

FB_IMG_1613727049063
 

 

IMG-20210219-WA0025
 

 

 

 


رفع اشغالات

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

راس البر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة