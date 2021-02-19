حفتر والمبعوث الأممى لليبيا يتفقان على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضايئة "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا "يان كوبيش" يتفقان على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات فى موعدها.

ويبحث المبعوث الخاص إلى ليبيا "يان كوبيش" مع قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر فى بنغازى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: "التزام اللجنة العسكرية بوقف إطلاق النار أعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة".