اليوم السابع
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حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس وتشكيل لجنة للمعاينة

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:14 م
حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس وتشكيل لجنة للمعاينة أعمال تنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - سليم على

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مالك منزل وآخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المتهم الأول في قرية بأبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 وكشفت معاينة مكان التنقيب عن وجود أعمال حفر، سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب، وصدر قرار من النيابة بالتحفظ عليها، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية مختصة، لفحص أعمال الحفر.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد ضبط عدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بقرية في أبو النمرس.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل وآخرين بصحبته، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة، وسراديب أسفل المنزل، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في الحفر.
 
تم تشميع المنزل واتخاذ الإجراءات الازمة، خشية تعرضه للانهيار، بسبب أعمال الحفر أسفله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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