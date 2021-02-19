تونس تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية فى بيان لها اليوم، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 226.015 إصابةً، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 7684 وفاة.
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سجلت تونس 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية فى بيان لها اليوم، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 226.015 إصابةً، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 7684 وفاة.
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