تونس تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب وكالات

سجلت تونس 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية فى بيان لها اليوم، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 226.015 إصابةً، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 7684 وفاة.