تنفيذ 50 منزل ريفي بمنطقة أرض الملك بالوادى الجديد بتكلفة 4.2 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن فرع جهاز تعمير الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع المنازل الريفية بقرية أرض الملك التابعة لمركز باريس بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، والتى اشتملت على تنفيذ 50 منزل بدوى، بتكلفة 3 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وجرى توصيل الكهرباء لها بتكلفة 800 ألف جنيه .

وفى سياق متصل انتهى فرع الجهاز من تنفيذ 72 وحدة سكنية (3 عمارات) للأولى بالرعاية، بحى السبط بالخارجة، وتنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة، بالخارجة والداخلة .