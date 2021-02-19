تفاصيل مشروعات تبطين الترع فى مدينة الطود بالأقصر.. صور

كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن تفاصل العمل فى عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها داخل القرى والنجوع بالمدينة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة، وذلك داخل قري العديسات بحري والطود غرب ومدينة الطود.

وقال رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع أولاً بأول الأعمال الجارية والنهائية فى مشروعات تبطين وتطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري الطود، وكذلك الانتهاء من اقامة سور بارتفاع 70 سم بطول مساحة التبطين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر، كما تجرى أعمال تنفيذ خط السيب بمحطة المعالجة بالعديسات بحري حيث يتم ربط خط العداية بقطر 400 ملي بغرفة الغسيل والهواء بالبداية والنهاية لخط السيب بقطر 450 ملي بطريق المصلب بقرية العديسات بحري.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة، على الشركة المنفذة لأعمال الربط لخطوط السيب بالغرف على ضرورة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وذلك لإعادة تحقيق السيولة المرورية بطريق المصلب بعد غلقه غلقا جزئي وتحويله إلى طرق بديلة، كما تجرى أعمال قطاع الكهرباء بقرية العديسات بحرى بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء الطود والعديسات، حيث يتم الانتهاء من صب قاعدة خرسانية لكشك كهرباء 300 ك .ف امبير بطريق المصلب ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام 2020/2021، والذي يساعد على خدمة وإنارة 4 اتجاهات مختلفه لطريقي المصلب وطريقي ترعة السلامية، وكذلك أعمال تركيب 40 كشاف ليد ، وتركيب 26 عامود جهد متوسط بمناطق مختلفة بالنجوع والعزب بقرية الطود غرب.