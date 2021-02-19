تعيين الدكتور أحمد فتحى عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الدكتور أحمد فتحي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحي حصل على بكالوريوس: ( قسم الجرافيك ) كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 1991بتقدير (جيد جدا مع مرتبة الشرف) وماجستير: (قسم الجرافيك) كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1998 وعنوان الرسالة (أعمال " توماس رولند صن " في فنون الجرافيك ) ودكتوراه: (قسم الجرافيك) كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2002 وعنوان الرسالة (هندسيات الفن الإسلامى وأثرها علي فن الجرافيك في أوروبا).

كما شغل درجة أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم عام 2013، وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الفيوم من 2014 الى 27-9-2017 ورئيس لجنة المكتبات – كلية التربية النوعية – جامعة الفيوم من 2014، ومدير مركز الخدمة العامة جامعة القاهرة – فرع الفيوم 2004 وعضوًا بمشروع الرقابة والتدقيق لضمان الجودة 2012/2013على مستوى جامعة عمان الاهلية لمعايير ضبط جودة التعليم، وعميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم.

كما أن له العديد من الأبحاث الفنية المهمة مثل الكتلة والفراغ في العمل الفني المرسوم، الشكل والمضمون للعنصر الحيواني في العمل الفني المطبوع عند كل من جويا وبيكاسو" بحث نظري" مجلة علم النفس المعاصر والعلوم الانسانية والتطبيقية، العدد السادس عشر ، 2005. تجليات الخوف في الفن الإسلامي ، بحث نظري بعنوان "ثقافة الخوف " مؤتمر فيلاديفيا الدولي الحادي عشر لكلية الآداب والفنون، جامعة فيلاديفيا، عمان الأردن 2006.