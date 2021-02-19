اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على نصيب محافظات الجمهورية من الـ100 مليون نسمة.. إنفوجراف

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:00 ص
تعرف على نصيب محافظات الجمهورية من الـ100 مليون نسمة.. إنفوجراف الساعة السكانية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبقى القضية السكانية أحد أولويات الدولة منذ سنوات، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين معدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، علما بأن تحقيق مستويات معيشية مقبولة لا بد أن تكون معدلات النمو الاقتصادى تساوى 3 أضعاف النمو السكانى.

وفي شهر فبراير 2020، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل عدد سكان مصر فى الداخل 100 مليون نسمة، ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف توزيع السكان بين محافظات الجمهورية وفقا لما يلى:

توزيع ال100 مليون على المحاظفات
توزيع الـ100 مليون على المحاظفات

 

وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد سكان مصر مرشح للزيادة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية عند معدل 3.4 طفل لكل سيدة.

وقالت الدراسة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه مع احتمالات وصول متوسط الخصوبة عند مستهدف 2.1 مولود لكل سيدة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة حوالى 58.2 مليون نسمة، ولكن إذا استمرت مستويات الإنجاب عند مستوى 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، أي بزيادة 95.8 مليون نسمة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادي المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لا بد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.


سكان

الاحصاء

زيادة سكانية

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات فى 109 أعوام

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:00 ص

جهاز الإحصاء: الزراعة أكبر قطاع يستحوذ على المشتغلين بـ5.7 مليون عامل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:38 ص

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7,2% خلال الربع الرابع لعام 2020

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:44 ص

الاقتصاد المصرى يستقبل 2021 بتسجيل انتصار جديد.. جهاز الإحصاء يعلن انخفاض التضخم الشهرى -0.4% يناير الماضى.. والسنوى يسجل 4.8% مقابل 6.8% العام الماضى.. والخضروات والملابس وخدمات النقل فى صدارة أسباب الانخفاض

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:07 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة