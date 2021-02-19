تعرف على قيمة تعويضات عقارات توسعة الطريق الدائرى.. إنفوجراف

بدأت محافظة القاهرة فى إزالة عدد من العقارات الواقعة فى مسار توسعة الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، وينشر اليوم السابع قيمة تعويضات سكان العقارات بمسار توسعة الطريق.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أن هناك 4 جهات مسئولة عن تعويض الأشخاص الذين سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن هناك لجنة رباعية تقيم الأراضى والعقارات لتعويض أصحابها، مشيرا إلى أن قيمة التعويض للمتر المربع للأراضى الزراعية فى توسعة الدائرى يبدأ من 5 إلى 6 آلاف جنيه، وقيمة سعر متر الوحدة السكنية للمنازل التى ستتم إزالتها على من 1600 إلى 2500 جنيه حسب موقعها.

وقال وزير النقل إنه من حق أى مواطن أن يرفض القيمة التقديرية للتعويض واللجوء للقضاء، موضحًا أن العمارات المخالفة الموجودة فى حرم الدائرى تمت فى عهود سابقة، وأضاف وزير النقل: ننسق مع المرور من أجل عدم الحدوث تكدس على الدائرى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستغلال كل الأراضى المتاحة والانتهاء بأقصى تقدير نهاية العام الجارى.

وتقوم وزارة النقل بتطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بإجمالى طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.