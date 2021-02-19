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تعرف على فوائد تنفيذ الرى الحديث × 8 معلومات

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 ص
تعرف على فوائد تنفيذ الرى الحديث × 8 معلومات وزارة الموراد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
 
وتبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 ملايين فدان تروى بالغمر، وتهدف الحكومة لتطوير الري في مليون فدان خلال العام الحالي، في خطة طموحة لتطوير الري في أربعة ملايين فدان خلال الفترة الحالية.
 
1- تتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي " محورى وبيڨوت" ورى أسفل التربة وبالتنقيط.
2- تصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية.
3- استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد .
4- هناك بروتوكول تعاون بين الرى البنوك الوطنية، يتيح للمزراعين الراغبيين فى إستخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك و توفير التمويل .
5- تطوير الرى يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30% .
6- يساهم فى توفير المياه بنسبة تصل إلى 40% من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية.
7- يوفر رش المبيدات الضارة.
8- يساهم في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.
 
 

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