اليوم السابع
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تصادم سيارة نقل مواد بترولية بسيارتين ملاكى وتروسيكل وإصابة 6 أشخاص بطنطا

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:26 م
تصادم سيارة نقل مواد بترولية بسيارتين ملاكى وتروسيكل وإصابة 6 أشخاص بطنطا انقلاب سيارة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بإحدى ترع طريق المحلة - طنطا بمحافظة الغربية، بعد تصادمها بسيارتين ملاكى وتروسيكل ، وأدى الى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، اخطارا من مرور مركز طنطا، يفيد بانقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان للتعامل مع المواد البترولية المسكوبة خشية اشتعالها.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه.

 


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سياره مواد بتروليه

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