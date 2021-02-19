تشريح جثة سائق "توك توك" عثر على جثته فى ظروف غامضة بزراعات الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سائق "توك توك" تم العثور على جثته بمنطقة زراعية فى إحدي قرى الصف؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها، وتحديد هوية مرتكبى الجريمة، تمهيدًا لاصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق توك توك، ملقاة بمنطقة زراعية بإحدى قرى مركز الصف، وكشفت مناظرة الجثة وجود العديد من الإصابات نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لسائق توك توك، تم قتله نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.