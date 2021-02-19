اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 10:04 ص
خالد صلاح
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تراجع النفط بعد تجاوزه 65 دولارا بفعل الطقس المتجمد فى تكساس

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:00 ص
تراجع النفط بعد تجاوزه 65 دولارا بفعل الطقس المتجمد فى تكساس استخراج نفط _ صورة أرشيفية
نيويورك (رويترز)

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تراجعت أسعار النفط رغم تراجع حاد فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجنى الأرباح عقب عمليات شراء لأيام أوقدت شرارتها موجة الطقس البارد فى كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.

 

ونزل خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع خلال الجلسة إلى 65.52 دولار، أعلى مستوياته منذ يناير 2020.

 

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو واحدا بالمئة لتغلق على 60.52 دولار للبرميل، بعد أن بلغت فى وقت سابق 62.26 دولار، ذروتها منذ يناير 2020.

 

ارتفع برنت لأربع جلسات متتالية قبل معاملات ، فى حين صعد غرب تكساس لثلاث جلسات.

 

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب فى شيكاجو، "لعل السوق تسرعت بعض الشيء.. لكن كن على يقين من أن هذا البيع للنفط لا يحل المشاكل. المشاكل ستستمر."

 

ورغم استعادة التيار الكهربائى جزئيا فى تكساس اليوم، دخلت الولاية يومها السادس من موجة الطقس المتجمد، وسط تعطيلات فى مصافى التكرير ومرافق النفط والغاز امتد أثرها إلى المكسيك.

 

أوقف سوء الأحوال الجوية نحو خُمس طاقة التكرير الأمريكية وتسبب فى إغلاق منشآت لإنتاج النفط والغاز فى أنحاء الولاية.

 


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